Gazişehir Gaziantep, ilk hazırlık maçında mağlup oldu Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda Romanya’nın Rapid Bükreş takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Gazişehir Gaziantep, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası’nda Romanya’nın Rapid Bükreş takımıyla oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kaybetti.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden Gazişehir Gaziantep ilk hazırlık maçını Rapid Bükreş takımıyla yaptı.Karşılaşmaya Güney Güvenç, Pawel Olkowski, Kubilay Aktaş, Yalçın Kılınç, Junior Morais, Elmar Bjarnason, Prince Segbefia, Kenan Özer, Jefferson, Kerim Avcı, Rydell Poepon’dan oluşan 11’le çıkan Gaziantep ekibi ilk yarıyı golsüz eşitlikle tamamladı.



Muğdat ilk golünü attı

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Rapid Bükreş 51 ve 71. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Gazişehir Gaziantep’in tek golünü ise 86. dakikada yeni transfer Muğdat Çelik attı.

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