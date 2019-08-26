Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Gaziantep - Gençlerbirliği maç sonucu

Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Kalyon Stadı'nda gerçekleşen mücadelede Gençlerbirliği, haftanın kapanış maçında bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşılaştı. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Gazişehir Gaziantep ile Gençlerbirliği karşılaşması sonunda üç puan alan takım hangisi oldu? Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? İşte Gaziantep - Gençlerbirliği maç sonucu

Gaziantep - Gençlerbirliği maç sonucu

Gaziantep - Gençlerbirliği :4-1

İşte dakika dakika maçın detayları...

80'

Berat Ayberk Özdemir isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Gaziantep şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.



79'

Genclerbirligi SK takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Fabricio Baiano.



78'

Genclerbirligi SK takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Soner Dikmen, çıkan oyuncu Stephane Sessegnon.



77'

Gazisehir Gaziantep takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Souleymane Diarra, giren oyuncu Gökhan Alsan.



72'

Gol! Gazisehir Gaziantep golü bulan taraf. Skor şimdi 4-1.



69'

Gol! Gaziantep Stadyumu stadında farkı azaltan gol Berat Ayberk Özdemir tarafından atılıyor.



69'

Junior Morais kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.



66'

Gaziantep Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Patrick Twumasi ancak isabet yok.



65'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman takımı ofsayta takılıyor.



62'

Maçın hakemi Atilla Karaoglan, Genclerbirligi SK takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



61'

Gazisehir Gaziantep oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Bartlomiej Pawlowski, çıkan oyuncu Güray Vural.



58'

Gazisehir Gaziantep savunması Genclerbirligi SK takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Rahmetullah Barışbek.



57'

Gazisehir Gaziantep oyuncusu Olarenwaju Kayode şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.



56'

Gol! Gazisehir Gaziantep adına golü atan oyuncu Güray Vural. Durum şimdi 3-0.



53'

Oyuncu değişikliği. Ciftci Nadir sahadan çıkan oyuncu, Rahmetullah Barışbek maça dahil olan oyuncu.



52'

Gaziantep Stadyumu stadında, Gazisehir Gaziantep takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



50'

Gole yaklaşan takım Gazisehir Gaziantep oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Patrick Twumasi. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.



49'

Gazisehir Gaziantep takımının atağı ofsayt ile kesiliyor.



47'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Papy Djilobodji, oyuna giren oyuncu Raman Chibsah.



46'

Atilla Karaoglan Gaziantep Stadyumu Stadı'nda ikinci yarıyı başlatıyor.



Birinci devre sona erdi.



45+4'

Sarı kart! Atilla Karaoglan sarı kartını Papy Djilobodji için kullandı.



45+3'

Oyuncu değişikliği! Mustafa Kaplan oyuncu değişikliğine gidiyor. Gaziantep Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Halil İbrahim Pehlivan, çıkan oyuncu Giovanni Sio.



45+2'

Gazisehir Gaziantep savunması Daniel Candeias tarafından çekilen şutu engelliyor. Gaziantep Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



45+1'

4.Hakem 8 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. Gaziantep şehrinde en az 8 dakika uzatma oynanacak.



45+1'

Gazisehir Gaziantep takımı Güray Vural ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.



45'

Korner kazanan takım Gazisehir Gaziantep. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Güray Vural.



40'

Sarı kart gören oyuncu Zargo Toure



40'

Gol! Gazisehir Gaziantep takımında Olarenwaju Kayode penaltıyı gole çeviriyor ve skor şimdi 2-0.



39'

Kırmızı Kart! Pierrick Capelle maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile müsabakadan men edilen oyuncu oluyor.



39'

Penaltı! Hakem, Gazisehir Gaziantep lehine beyaz noktayı gösteriyor.



32'

Gol! Gaziantep şehrinde skor şimdi 1-0. Golü atan oyuncu Olarenwaju Kayode.



30'

Gazisehir Gaziantep takımında Olarenwaju Kayode kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.



29'

Patrick Twumasi şut! Top Genclerbirligi SK defansından dönüyor.



27'

Kırmızı Kart! Ahmet Oğuz kırmızı kart görerek takımını eksik bırakıyor.



26'

Gaziantep Stadyumu stadında, Stephane Sessegnon sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.



24'

Ciftci Nadir çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.



22'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Pierrick Capelle ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Gaziantep Stadyumu Stadı'nda Genclerbirligi SK takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.



22'

Genclerbirligi SK takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Daniel Candeias.



21'

Korner kazanan takım Gazisehir Gaziantep. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Junior Morais.



16'

Genclerbirligi SK takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Daniel Candeias.



16'

Giovanni Sio çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Gaziantep Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.



13'

Gaziantep Stadyumu stadında, Genclerbirligi SK takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.



13'

Maçın hakemi Atilla Karaoglan, Genclerbirligi SK takımı lehine köşe atışı kararı verdi.



4'

Gazisehir Gaziantep takımında sakatlık geçiren oyuncu Souleymane Diarra.



1'

Maçın hakemi Atilla Karaoglan başlama düdüğünü çaldı.



Gaziantep şehrinde oynanacak maçın takım kadroları belli oldu.



Gazisehir Gaziantep, Genclerbirligi SK ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.



Genclerbirligi SK son 6 deplasman maçında hiç kaybetmedi.



Genclerbirligi SK deplasmanda 4 maçtır kazanıyor.