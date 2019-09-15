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Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı

Gaziosmanpaşalı genç sporcular, badminton ve judoda ülkemize çifte zafer yaşattı.

15 Eylül 2019 Pazar 22:59
Gaziosmanpaşalı Sporcular Avrupa`da Tarih Yazdı

Gaziosmanpaşalı genç sporcular, badminton ve judoda ülkemize çifte zafer yaşattı.


17 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası’nda Hasan Berkay Günbaz ve Nurullah Saraç çift erkekler kategorisinde bronz madalya kazanarak Türk Badminton tarihinde bir ilke imza attı. Milli judocumuz Salih Yıldız ise Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda birinci olarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.


Polonya’nın Gniezno kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Şampiyonası’nda 39 ülkeden 318 sporcu şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Çift erkekler kategorisinde mücadele eden Gaziosmanpaşalı milli sporcu Hasan Berkay Günbaz, Nurullah Saraç ile birlikte Avrupa 3’üncüsü olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. Bronz madalyanın sahibi olan milli sporcular, çift erkekler kategorisinde Avrupa derecesi alarak, Türk Badminton tarihinde bir ilke imza attı.



Judoda Salih Yıldız’dan altın madalya


Finlandiya’nın Vantaa kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Judo Şampiyonası’nda, erkekler 60 kiloda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşalı milli sporcu Salih Yıldız altın madalya kazandı. 44 ülkeden 358 judocunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Salih Yıldız, madalya yolunda ilk turda Belaruslu rakibi Ruslan Halavachou’yu altın skorda ipponla yendi. İkinci turda İngiliz Joshua Giles karşısında waza-ari puanıyla bir üst tura çıkan Yıldız, çeyrek final müsabakasında Rus Semen Kurtashov’u ipponladı ve finalist oldu. Finalde Azerbaycanlı Rovshan Aliyev ile karşılaşan Salih Yıldız rakibini ipponla yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Altın madalyanın sahibi olarak birincilik kürsüsüne çıkan milli sporcumuz ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:59
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