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Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ferit K'yi silahla bacağından vurdu. Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için arkasından koşan Ferit K. yaralandığını fark edince geri döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı. 

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:13
  1. Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi
  2. polis
  3. sağlık ekipleri
  4. Gaziosmanpaşa
  5. silahlı saldırı

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