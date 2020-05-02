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Aktüel

Gaziosmanpaşa’da ev sahibi suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü

Gaziosmanpaşa’da gecekonduların kapılarını çalan hırsız ev sahibine yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:39:19 -
Gaziosmanpaşa’da ev sahibi suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla böyle dövdü

Gaziosmanpaşa’da gecekonduların kapılarını çalan hırsız ev sahibine yakalandı. Ev sahibi suçüstü yakaladığı hırsızı sopayla döverek uzaklaştırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.



Olay, Gaziosmanpaşa Küçükköy Yeni Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar mahalledeki gecekonduların kapılarına dadandı. Mahalleye gelen 3 hırsız 2 gecekondunun kapısını çaldı. Geçtiğimiz aylarda mahalleye gelen hırsızlardan biri bu kez bir gecekondunun depo olarak kullanılan kısmına girdi. Tam bu sırada ev sahibi Remzi Ö. hırsızı fark etti. Hırsızı suçüstü yakalayan ev sahibi elindeki sopayla döverek mahalleden uzaklaştırdı. Dün gecede aynı hırsızlar mahalleye geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasına da aldırış etmeyen hırsızlar Remzi Ö.’nün evinin girişinde bulunan demir bahçe kapısını sökerek mahalleden kaçtı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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