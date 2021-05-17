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Eğitim Gaziosmanpaşa Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Gaziosmanpaşa Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Gelecek hayali kuran her insanın öncelikle hayalini gerçekleştirmek için uygun bir üniversiteye gitmesi gerekiyor. Üniversiteye gitmek için ise ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmesi gerekiyor. Yakın dönemde YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:36:00 -
Gaziosmanpaşa Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye girmek isteyen öğrenci adayları üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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