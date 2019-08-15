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Gazinin darp edildiği kafe mikrop yuvası çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman’ın oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmesinin ardından kafede denetim yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:36
Gazinin darp edildiği kafe mikrop yuvası çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman’ın oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmesinin ardından kafede denetim yapıldı. Denetimlerde kafenin hijyensiz olduğu ve sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı.


19 yıl önce vatani görevini yaptığı Kuzey Irak’ta teröristlerce yapılan bombalı saldırıda vücuduna çok sayıda şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan Gazi Ömür Karaman, yeğenlerini görmek için Ankara’dan Bursa’ya geldi. Bayramı Bursa’da geçiren Gazi Karaman, 13 Ağustos’ta yüzmek için Gemlik ilçesine bağlı Kumsaz sahiline gitti. Burada bir süre yüzdükten sonra yorulan Gazi, yakınlardaki bir kafeye giderek dinlenmek istedi. Kafede ayağını sandalyeye uzatan Karaman, işletme sahibi ve çalışanlar tarafından acımasızca darp edildi.


Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gazi Karaman hastaneye giderken, kendisini darp eden şahıslar ise gözaltına alındı. Şahıslar olayın ardından savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Konunun medyaya yansımasının ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yeniden soruşturma başlatarak Gazi Karaman’ı darp ettikleri tespit edilen Ü.T., Ö.Ş. ve S.Ş. isimli 3 şüpheli gözaltına alınıp, tutuklandı.


Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı da harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlığı zabıta amirliği ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ekipleri ile Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri söz konusu kafede polis gözetiminde denetim yaptı. Denetim sırasında çevik kuvvet ekipleri ve çok sayıda kısım ekibi bölgede güvenlik önlemi aldı. Denetimler sırasında işletmenin hijyen kurallarına uymadığı ve sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı.


İşletme ile ilgili gerekli raporlar tutulurken, Bursa polisinin nöbeti ise devam ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:36
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