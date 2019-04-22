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Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı'ndan 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin açıklamasında, "Yaşanan olayı asla tasvip edemeyiz ama şehit cenazelerine siyasetin karıştırılmasını da doğru bulmuyoruz." dedi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:06

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, yeniakit.com.tr'ye değerlendirmede bulundu. Aylar, "Şehit cenazelerinde görevimiz onu layıkıyla son yolculuğuna uğurlamaktır." diyerek, "Şehit cenazeleri birlik ve beraberliğin çağrısıdır. Bu vatan için bir bedel ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

'Herkesin Şehit cenazelerine katılmaya hakkı var'

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin şehit cenazelerine katılma hakkı olduğunu vurgulayan Aylar, "Hepimiz şehitlerimize sahip çıkmalıyız. Şehitlerimiz, Türk Milleti'nin, 82 milyonun şehididir ama Şehit Gazi Aileleri olarak diyoruz ki şehit cenazeleri siyasete alet edilmesin." dedi.

'Yaşananların kimseye faydası olmaz'

"Ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda şehit cenazelerinde provokasyona açık bir ortam vardır." diyen Aylar, "Gerginliğe sebep olmanın hiçbir anlamı yok. HDP ve PKK ile kol kola girip, oraya gelerek ortamı karıştırmanın kimseye faydası olmaz." şeklinde konuştu.

Aylar, CHP'nin daha önce PKK'lı teröristlerin cenazelerine de katıldığını hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:

"Terörist cenazelerine katılıp, teröristlerle bir arada olup şehit cenazelerine katılmak şık bir davranış değil. Birileri orada ortalığı karıştırdı. Biz bunu da kesinlikle tasvip etmiyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:06
  1. Ankara
  2. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  3. Kılıçdaroğlu'na saldırı

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  • ÜmitÜmit59 dk önce
    Chpkk istemiyoruz cenazemize

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