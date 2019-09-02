Gaziler çocuklara tarih ve değerler hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen “Yaşatmaya Devam Ediyoruz” adlı proje kapsamında müzeye gelen çocuklara ve misafirlere, Kıbrıs gazileri tarafından Bilecik’in tarihi ve değerleri anlatıldı.

Yaşayan Şehir Müzesinde çocuklar ve gençler başta olmak üzere vatandaşları ağırlayan gaziler, yakın tarih başta olmak üzere, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi tarihi hakkında bilgiler verdi. Yaşayan Şehir Müzesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Koordinatörü ArkeologMesut Ünver gerçekleştirilen aktivite hakkında yaptığı açıklamada, “Müzemizde yapmış olduğumuz çalışma kapsamında gazilerimiz, müzemize gelen çocuklar ve gençlere tarihimiz, kültürümüz ve ulusal egemenliğimizle ilgili değerlerimiz hakkında bildiklerini, anılarını anlatıyor. Bu proje ile başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi tekrar hatırlama ve anma imkanı buluyoruz. Bizlere unutturulmaya çalışılsa da bizlerin tarihimizi unutmayacağımızı söylemek adına böyle bir çalışma yaptık. Bu anlamda bizleri yalnız bırakmayan ve bildiklerini paylaşan bütün gazilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Müzeyi ziyaret eden misafirler ise, gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.