Gazikonut Yeni Bahçelievler Projesi ile insanları doğayla buluşturuyor

Şehrin konut ihtiyacını uygun fiyatlı ve kaliteli projelerle karşılamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve bugüne kadar hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Gazi Konut, yeni bir yaşam projesini daha Gazianteplilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.



Yeni Bahçelievler Projesi sayesinde vatandaşlar, şehrin yoğun temposundan uzaklaşabilecekleri, toprakla ve doğayla iç içe bir yaşam alanına kavuşacak.



Şehitkamil ilçesine bağlı Bedirköy ve Suboğazı Mahalleleri’nde yükselecek projede, 50 metrekare bahçe alanı, 14 metrekare veranda ve 30 metrekare kapalı kullanım alanından oluşan toplam 20 bin bahçeli ev inşa edilecek.

ŞAHİN: PROJEYLE İLGİLİ BÜTÜN ÇALIŞMALAR YAPILDI



Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insanların hafta sonlarında büyük aileleriyle birlikte toprakla buluşarak huzurlu vakit geçirmek istediğini belirterek şunları söyledi:



“Toprakta yürüdüğü zaman bütün stresini aldığı, topraklanmanın yapıldığı mekanları çoğaltmak gerekiyor. Büyük şehirlerde kentbostan dediğimiz kavramı sağlamak çok kolay olmuyor. Biz o yüzden çok güzel bir çalışma yaptık. 1 milyon metrekare içerisinde Gazi Konut’un hazırladığı bahçelievleri, bütün çalışması yapıldı.”



AİLEYLE BİR ARAYA GELECEĞİ, TOPRAKLA BULUŞACAĞI, DİNLENECEĞİ, MUHABBET EDECEĞİ BİR ÇALIŞMAYI TAMAMLADIK



Konuşmasının devamında proje hakkında bilgiler veren Başkan Fatma Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun içerisinde bir ailenin altta bir mutfağının, gelip yemeğini yiyip kahvaltısını yapacağı bir mekan var. Üstte de nenenin, dedenin, torunun birlikte yatacağı yatak odaları var. Bu kompakt sistemin önünde de bostanımız var. Çocuklarımız domates nasıl yetişir, biber fidesi nasıldır, bir salatalık kokusu nasıl olur, Antep biberinin ne farkı var, bunların hepsini göreceği ve o ektiği fidenin nasıl hayata geçtiğini, bunun nasıl kahvaltı sofrasında çok güzel kokan bir domatese dönüştüğünü görmesi gerekiyor. Bahçelievlerdeki muradımız bu. Hafta sonu insanların büyük aileyle bir araya geleceği, toprakla buluşacağı, dinleneceği, muhabbet edeceği bir çalışmayı tamamladık.”



BUTİK VE AYNI ZAMANDA BİR O KADAR DA EKONOMİK



Temmuz ayı içerisinde projenin kamuoyuyla paylaşılacağını ve gelen talepler doğrultusunda bahçeli evlerin bir yıl içerisinde tamamlanacağını aktaran Başkan Şahin, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Butik ve aynı zamanda bir o kadar da ekonomik. Gelip bir emeklinin bunu alabileceği, gelip bir orta gelirlinin bunu alacağı, ekonomik anlamda ödenebilirliği kolaylaştıracağı bir model çalıştık. Hem ekonomik hem huzurlu, mutlu büyük ailenin bir araya geldiği bahçelievler hayırlı olsun.”



Yeni Bahçelievler Projesi, vatandaşların doğayla bağ kurabileceği, aileleriyle kaliteli zaman geçirebileceği ve şehir yaşamının stresinden uzaklaşabileceği yeni bir yaşam modeli sunmayı hedefliyor.