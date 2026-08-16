ABD fitnesini fitness uygulaması ele verdi

Orta Doğu’da yıllardır askerî üsleri, operasyonları ve bölgesel müdahaleleriyle varlık gösteren ABD, bu kez oldukça sıra dışı bir güvenlik açığıyla gündemde.

Sky News tarafından yapılan araştırmaya göre, popüler fitness uygulaması Strava'da paylaşılan koşu, yürüyüş ve diğer egzersiz kayıtları, Orta Doğu'daki ABD askerî tesisleri hakkında hassas bilgiler ortaya çıkarabilecek nitelikte.

Araştırmada 1.300'den fazla Strava kullanıcısının askerî üslerden aktivite verisi paylaştığı tespit edildi.

Koşu güzergâhından askerî hareketliliğe

Uygulamada paylaşılan veriler yalnızca personelin nerede spor yaptığını göstermiyor. Egzersiz güzergâhları ve kayıtların zamanları incelendiğinde askerî personelin günlük rutinleri, hangi bölgelerde yoğunlaştıkları ve bazı durumlarda hareket değişiklikleri hakkında çıkarım yapılabileceği belirtiliyor.

Daha dikkat çekici olan ise bazı aktivitelerin kamuya açık haritalarda dahi bulunmayan askerî tesislerde gerçekleştirilmiş olması.

Bazı kullanıcıların Strava hesaplarında gerçek isimlerini kullanması, güvenlik riskini daha da büyütüyor. Bu durumun, belirli askerî personelin kimliklerinin ve görev yaptıkları noktaların eşleştirilmesine imkân sağlayabileceği değerlendiriliyor.

İran bu verilerden yararlanmış olabilir mi?

Güvenlik uzmanlarının değerlendirmesine göre İran gibi bölgedeki aktörler, Strava'dan elde edilebilecek açık kaynak verilerini başka istihbarat bilgileriyle bir araya getirerek ABD güçlerinin hareketleri hakkında fikir edinmiş olabilir.

Ancak bu noktada kesinleşmiş bir bağlantı bulunmadığını özellikle belirtmek gerekiyor. Sky News'in aktardığı bulgular, bunun mümkün olabileceğine ilişkin güvenlik değerlendirmelerine dayanıyor.

Bahreyn ve Ürdün'deki bazı örneklerde Strava aktivitelerindeki değişimlerin, personelin başka noktalara taşındığını gösterebilecek izler bıraktığı belirtildi. Haberde bu konumlardan bazılarının daha sonra İran saldırılarının hedefleri arasında bulunduğuna da dikkat çekildi.

ABD’nin Orta Doğu’daki “fitnesi” ortaya saçıldı

Washington yönetimi uzun yıllardır Orta Doğu'da askerî üsleri, operasyonları ve bölge ülkelerinin iç dengelerine yönelik müdahaleleri nedeniyle sert eleştirilerin hedefinde.

Irak'tan Suriye'ye, Körfez ülkelerinden Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada askerî varlık bulunduran ABD'nin bölgedeki faaliyetleri tartışılırken, şimdi bu devasa askerî yapılanmanın personel hareketlerinin sıradan bir fitness uygulamasındaki veriler üzerinden takip edilebilmesi gündeme geldi.

Ortaya çıkan tablo, “ABD fitnesini fitness uygulaması ele verdi” dedirtecek cinsten.

Akrotiri ve Dimona'da da kayıt bulundu

Araştırmanın ortaya çıkardığı güvenlik açığı yalnızca ABD üsleriyle sınırlı değil.

Güney Kıbrıs'taki stratejik öneme sahip RAF Akrotiri Üssü çevresinde de Strava aktivitelerinin tespit edildiği bildirildi.

Daha çarpıcı bulgulardan biri ise İsrail'deki son derece hassas tesislerden Dimona Nükleer Araştırma Merkezi oldu. Sky News, tesis içerisinde de Strava aktivite kayıtlarına rastlandığını aktardı.

Ortaya çıkan bulgular, akıllı telefonlar ve fitness uygulamalarının sıradan kullanıcılar açısından basit egzersiz araçları olmasına rağmen askerî personel tarafından dikkatsiz kullanıldığında ciddi bir operasyonel güvenlik açığına dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi.