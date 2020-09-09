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Aktüel Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi
Aktüel

Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:09:00 -
Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında ölen 4 kişi toprağa verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 2'si çocuk, 4 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Dün geceki kazada yaşamını yitiren Fevzi Başkurt (52) ve Abdurrezzak Özerol (48) ile Sıdıka Nur (3) ve Rabia Ekinci (1) kardeşlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerden Özerol ile Ekinci kardeşler Nizip ilçesindeki Hazreti Ali Cami'nde düzenlenen törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Fevzi Başkurt'un cenazesi ise Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi kırsalındaki Göbekli Mahallesi'nde defnedildi.

Gaziantep'te dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı.


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