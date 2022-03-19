Gaziantep'teki suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, örgüt kurarak yağma ve tefecilik yapanlara yönelik 16 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 16 zanlıdan 5'i salıverildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.