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Gündem Gaziantep'teki şerefsiz yakalandı
Gündem

Gaziantep'teki şerefsiz yakalandı

Gaziantep Valiliği, bir caminin kapısını yakan şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Öte yandan saldırı anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avluya elindeki bidonla gelen zanlının, benzini dökmesi ve ateşe vermesi yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 17:41:00 -

Gaziantep Valiliği, bir caminin kapısını yakan şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkes Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "E.A'nın (50) caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak, muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A'nın kasten yaralama, basit yaralama, halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçlarından kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan saldırı anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, avluya elindeki bidonla gelen zanlının, benzini dökmesi ve ateşe vermesi yer aldı.

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