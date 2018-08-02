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Gaziantep'teki patlamanın nedeni belli oldu

Gaziantep’te öğle saatlerinde meydana gelen patlamanın nedenin belli oldu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:51
Gaziantep'teki patlamanın nedeni belli oldu

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki patlamanın nedeni Valilik açıklamasıyla belli oldu

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus Bölgesinde Mayın Arama Tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Diğer yandan, ilçedeki patlamadan dolayı kırılan ev ve işyerlerinin camları ise vatandaşlar tarafından onarılmaya başlandı.

Belediyeden vatandaşlara korkulacak bir durumun olmadığı anonsu yapıldı.  

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:51
  1. Karkamış Gümrük Kapısı
  2. Gaziantep Valiliği
  3. Gaziantep

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