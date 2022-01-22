Gaziantep’teki kar yağışının bilançosu açıklandı

Gaziantep’te Salı günü başlayan ve son 50 yılın en yüksek oranda kar yağışı ile sonuçlanan olumsuz hava şartları önümüzdeki günlerde devam edecek. 3 gündür karın yağmadığı kentte kar yağışı etkisini aralıklarla tekrar gösterecek. Yoğun kar yağışı bugün akşam saatlerinde tekrar kenti etkisi altına alacak.

Kentte salı günü öğle saatlerinde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Gaziantep'in, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis ile bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı.

Gaziantep-Adana otoyolunun 50'nci kilometresinde kayan tırların yolu kapatması sonucu ulaşım durdu, yüzlerce araçta çok sayıda kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, ekiplerin çalışması sonucu saatler sonra kurtarıldı.

Kar yağışının ardından meydana gelen kazaların ardından birçok yolun trafiğe kapanmasıyla binlerce kişinin saatlerce yollarda mahsur kaldığı ve mağdur olduğu kentte birçok iş yerinin, evin, ahırın çatısı çöktü.

Hayatı olumsuz etkileyen ve birçok mağduriyetin yaşanmasına neden olan kar yağışının bilançosu ile ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül, bir toplantı düzenledi.

Kentte aşırı kar yağışı sonrasında oluşan son durum ve bugün beklenen kar yağışına ilişkin İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü binasında bilgilendirme toplantısı yapan Gül, kenti etkisi altına alan, otoyolların trafiğe kapanmasına neden olan ve kentte hayatı durma noktasına getiren kar yağışının bilançosunu açıkladı.

Kar yağışı sırasında ve sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi veren Gül, 3 gün içerisinde 6 bin 902 araçtaki 13 bin 702 kişinin kurtarıldığını, 2 bin 286 kişiye sağlık hizmeti götürüldüğünü ve 10 bin 700 ton tuz kullanıldığını bildirdi.

“Toplam tuz miktarı 10 bin 700 ton”

Toplam kurtarılan araç sayısının 6 bin 902 olduğunu bildiren Gül, “Bu araçlarda seyahat eden vatandaşlarımızın toplam sayısı 13 bin 372, toplam 50 bin 200 kişiye kumanya dağıtımı yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün müdahale yaptığı kişi sayısı toplamda 2 bin 286 kişi. Karayolları ve belediyelerimizin kullandığı toplam tuz miktarı 10 bin 700 ton. Çöken ahır sayımız 96, telef olan 123 küçükbaş hayvanımız 81 de büyükbaş hayvanımız oldu. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın mama ihtiyaçları çocukları için bez ihtiyaçları oldu yerine getirildi. Hayata dair akla gelebilecek tüm insani ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıldı.” dedi.

Gül, kentteki olağan dışı durumun yollarda meydana gelen kazalar ve tırların devrilmesinden dolayı kaynaklandığını ifade ederek, bu süreçte toplam 408 tırın çekilerek kurtarıldığını ve 4 bin 131 aracın da hatalı park etmesinden dolayı bulundukları bölgeden kaldırıldığını bildirdi.

“Trafikteki aksamaların sebebi yollara devrilen tırlar oldu”

9 bin 500 personelin görevde olduğunu aktaran Gül, 3 günlük süreçte 71 bin 800 çağrı aldıklarını ve kapalı yolların yüzde 98'inin açıldığını bildirerek, şunları söyledi:

“Karın yağdığı gece çocuk, hasta, hamile, yaşlı gibi yardıma ihtiyaç duyan herkese karşı tedbirlerimizi aldık. Trafikteki aksamaların sebebi yollara devrilen tırlar oldu. Bu süreçte toplamda 408 tır çekilerek kurtarıldı. Belediyelerimizin, kurumlarımızın tüm iş makineleri sonuna kadar kullanıldı. Helikopter desteği ile bölgeleri havadan gözetledik. Kar döneminde 9 bin 500'ün üzerinde personel sahada görev aldı. Karın çok yağmasından dolayı yol kenarlarına park yapılan çok sayıda araçlar vardı. 4 bin 131 araç hatalı parktan dolayı çekildi. Olağanüstü dönem olduğu için cezai işlem uygulanmadı. Toplamda 71 bin 800 çağrı aldık. Yaklaşık 72 bin insan bize ulaştı. Ana arterlerin tamamı açıldı. İlçe yollarımızın tamamı açıldı. Kırsal mahallelerimizde zaman zaman tipiden dolayı yollar kapanabiliyor. Şu anda yolu kapalı olan kırsal sayısı 13 kaldı. 532 kırsal mahallemizi düşünürsek yaklaşık olarak yüzde 98'i halledildi.”

Kentte yeni bir yağışın geleceğini ve buna hazırlıklı olduklarını söyleyen Gül, tüm kurumların bu anlamda şu anda ne yapacağını bildiğini ve tüm kurumlarda nöbetçi araçların bekleyeceğini bildirdi.

Tatil döneminde vatandaşların mümkünse tatillerini ertelemeleri yönünde çağrıda bulunan Gül, yeni bir kar yağışı ile ilgili sıkıntının olduğu yerlerde sabit araçların bekleyeceğini ve bir birikme olmadan da müdahalelerin yapılacağını ifade etti.

“Kara çok alışkın bir şehir değiliz”

Kentte yeni bir kar yağışının başlayacağını bildiren Gül, “Bir hafta boyunca her kurum ne yapacağını biliyor. Tüm kurumlarda nöbetçi araçlar bekleyecek. Yarın akşamdan itibaren hafta için yağışlar olacak. Önümüzde iki tehlike var. Özellikle kırsalda çatı olmayan yerlerde kar birikintisi temizlenmedi ise yeni kar yağdığında çökmeler yaşanabilir. Vatandaşlardan isteğimiz olabildiğince kendi evlerinin üzerini temizlemeleri. Tatil dönemindeyiz. Okullar tatil oldu, insanlar şehir dışına çıkmak isteyebilir. Mümkünse ertelesinler, illaki gideceklerse de hazırlıklı olarak yola çıkmalarında fayda var. Kar yağıyor, beklediğimiz bir şeydi. Ufak tefek sıkıntılarımız olacak ama atlattığımız zaman bereket olacak. Bütün kurumlar maddi ve manevi olarak elinden geleni fazlasıyla yaptı. Kara çok alışkın bir şehir değiliz. Bu şehirde kar yağar ertesi gün erirdi. Kar yerde kalınca garibimize gitti.” şeklinde konuştu.

Bugün başlayacak yoğun kar yağışının kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkilediğinden dolayı hafta sonu doğum yapma ihtimali olan vatandaşların bugünden hastane veya otellerde misafir edileceğini duyurduklarını anlatan Gül, bununla ilgili 14 vatandaşın başvuru yaptığını, ilerleyen zamanlarda da bu rakamın artabileceğini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 3 günlük karla mücadelede 161 araç ve 600 personelle çalışma yürütüldüklerini ve 3 bin ton tuzlama yapıldığını söyleyerek, toplamda 117 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açıldığını açıkladı.

“En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması”

Gaziantep’in bir günde 50 santimlik karı ilk defa yaşadığını belirten Şahin, “Şehrimiz kara alışık değil. Karla mücadelede elimizden gelen her şeyi yaptık. Bu sürece yaklaşık 161 araç ve 600 personelle katıldık. 3 bin ton tuzlama yapıldı. Toplamda 117 kırsal mahalle yolu açıldı. Tramvaylarımız gece 00.00 ile sabah 06.00 arası ücretsiz olarak çalışıyor. 38 belediye 36 özel halk otobüs hattında toplam 783 araç ve tramvayların tamamı ile ulaşım sağlanıyor. Biz bu süreçte yeniden koordinasyonumuza çalıştık. Makine ekipmanlarımızı arttırdık. Tedbirlerimizi sıkılaştırdık. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Kardan zarar gören vatandaşımız ve esnafımızı ziyaret ettik. Bu süreçte verilecek destekleri çalıştık. Bu gece itibariyle de yeni yağışlar için güçlü tedbirler aldık.” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, kaymakamlar, İl Sağlık Müdürü Doktor Umut Mutlu Tiryaki, ilgili kurum temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı. (İLKHA)