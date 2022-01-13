Gaziantep'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlara Başkan Şahin'den yüzde 50 su indirimi!

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle verilen kahvaltı programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Medya sektörünün sorunlarının konuşulduğu programda Başkan Fatma Şahin basında yenilenme ve birlik mesajı verirken, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) 8 yılda yaptığı altyapı yatırımları, Düzbağ İçme Suyu Projesi ve tesisleşme çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Şahin konuşmasında şehirde yaşayan dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yeni bir uygulamaya gidildiğini müjdeleyerek kullandıkları içme suyunda 0-12 metreküp olan birinci kademede mesken tarifelerinin yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesince karşılanacağını belirtti.

Şahin:Herkesin suya zam yaptığı bir dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek eli uzatıyoruz

Konu hakkında yaptığı konuşmada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak zor bir karar aldıklarını belirten Başkan Fatma Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Çevremizde herkesin yetim, yoksul, yaşlı, mağdur gruplar için sabit gelir çok önemli. Bu nedenle bizim giderleri azaltarak gelirleri artışa geçirmemiz lazım. Geçtiğimiz günlerde inşaat sektörünün temsilcileriyle de bir araya geldik. Belediye olarak üzerimize düşen indirimi onlar için de gerçekleştirmiş elimizden gelen desteğin sözünü vermiştik. Gaziantep’te en zor durumda olan vatandaşları büyükşehir olarak fonlama kararı aldık. Bu bahsettiğim ihtiyaçlı vatandaşlar için yüzde 50 suda indirime gidiyoruz. Herkesin suya zam yaptığı bir dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek eli uzatıyoruz.”