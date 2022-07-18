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Yerel Gaziantep'teki Burç ormanlarında yangın
Yerel

Gaziantep'teki Burç ormanlarında yangın

Gaziantep'te çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangın bölgesinin yakınlarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:09:00 -
Gaziantep'teki Burç ormanlarında yangın

Gaziantep'te çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Merkez Şehitkamil ilçesi Burç Ormanları'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgesinin yakınlarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile Gaziantep Üniversitesi yerleşkesi bulunuyor.

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