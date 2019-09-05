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Gaziantep'te yürek yakan ölüm! Oyun oynarken canından oldu

Gaziantep'te evlerinin yatak odasında oynadığı sırada boynuna ip dolanan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Gaziantep'te yürek yakan ölüm! Oyun oynarken canından oldu

Güneykent Mahallesi'nde 4 çocuklu Mehmet-Sevil çiftinin çocukları İlkim Dilara Yaşar (7), anne babasının evde bulunmadığı sırada yatak odasında oynarken henüz belirlenemeyen bir nedenle yatak dolabına bağlı ip boynuna dolandı.

Kardeşlerinin sesi üzerine eve gelen komşular, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük kızın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yaşar'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:36
  1. Güneykent Mahallesi
  2. sağlık ekipleri
  3. Adli Tıp Kurumu
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. polis ekipleri
  6. Gaziantep

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