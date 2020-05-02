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Aktüel

Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi "mahrem imamlık" da yapmış

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:15:09 -
Gaziantep'te yakalanan FETÖ şüphelisi "mahrem imamlık" da yapmış

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan ve örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüphelinin "mahrem imamlık" da yaptığı belirlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen ve dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan H.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Twitter'da "@kacsaatolduson" isimli hesabın da yöneticisi olduğu iddia edilen zanlının, farklı kişiler üzerine kayıtlı iki hatla ByLock kullandığı öğrenildi.

Eski öğretmen H.Y'nin, örgütün dershanelerinde çalıştığı, örgütsel toplantılar yaptığı ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda "mahrem imam" görevinde bulunduğu belirtildi.


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