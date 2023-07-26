Gaziantep'te uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu!
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Olayları ve Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi tutuklandı.
20-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlarda;
500 kg Kaçak Nargile Tütünü, 1 kg 50 gr Eroin, 105 kök Kenevir Bitkisi, 150 gr Esrar, 15gr Metamfetamin, 5 adet Extacy Hap, 6 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplam (29) olaya müdahale edilmiş, (34) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmış, (1) şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliği için kaçakçılık olayları ve uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalara 7/24 aralıksız devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi. (İLKHA)
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