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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

03 Eylül 2019 Salı 16:02
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde önceden belirlediği iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 460 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı gerekçesiyle H.Y ve A.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:02
  1. uyuşturucu operasyonu
  2. esrar
  3. İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
  5. Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi
  6. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  7. adliyeye sevk

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