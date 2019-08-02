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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göreŞahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri,Dumlupınar Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla M.T, M.A. ve M.K.İ. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde, 65 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 570 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:58
  1. Gaziantep
  2. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri
  3. Dumlupınar mahallesi
  4. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  5. sentetik uyuşturucu
  6. uyuşturucu hap
  7. uyuşturucu madde
  8. Emniyet Müdürlüğü

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