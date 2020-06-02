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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:08:32 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, bir uyuşturucu kullanım aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 18 mermi, 3 av tüfeği, ve 29 kartuş ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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