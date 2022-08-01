Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 1,25 litre ve 900 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.