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Gündem Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 15:59:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, biri iş yeri 4 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1,25 litre ve 900 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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