Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda "uyuşturucu madde imal etmek, satmak" suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 826 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 1 tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 770 lira ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.