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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

27 Ağustos 2019 Salı 16:09
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 3 kişiden 2'sicezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Turan Emeksiz Mahallesi'nde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.K, M.Y ve A.K, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Evde yapılan aramada ise 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu,1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K ve M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbestbırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:09
  1. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri
  2. Turan Emeksiz Mahallesi
  3. pompalı tüfek
  4. tabanca
  5. sentetik uyuşturucu
  6. adliyeye sevk
  7. İl Emniyet Müdürlüğü
  8. nöbetçi sulh ceza hakimliği
  9. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı
  10. Gaziantep
  11. uyuşturucu operasyonu

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