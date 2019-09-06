Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilogram esrar, 60 kök Hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucumadde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirdi. Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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