Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.06 Eylül 2019 Cuma 16:46
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fırat, İnönü, Güneş, Onur ve Bozoklar mahallelerinde daha önceden belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 21 kilogram esrar, 60 kök Hint keneviri, 250 gram eroin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucumadde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 125 lira ele geçirdi.
Uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı ise sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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