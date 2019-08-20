0553 313 94 23

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:52
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde önceden belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle E.A, U.C.K. ve M.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.C.K. ve M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramada ise 3 tabanca, 50 dolu fişek, 1 pompalı tüfek ve 1,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:52
  1. Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele ekipleri
  2. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. sentetik uyuşturucu
  4. tabanca
  5. dolu fişek
  6. pompalı tüfek
  7. İl Emniyet Müdürlüğünden açıklama
  8. Adli kontrol şartıyla serbest kaldı
  9. Gaziantep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydemir’den ‘Fındık Hasadı’ uyarısı!
    1. Aydemir’den ‘Fındık Hasadı’ uyarısı!
    2. Başkan Yıldırım belediyenin borcuyla..
    3. Kocaçeşmespor’da başkan görevi bıraktı
    4. SOLOTÜRK, Rize'de gösteri uçuşu yaptı
    5. Dışişleri Bakanlığından Burkina..
    6. Bu besinler kan yapıyor Kan yapan..
    7. "Trump'ın 4 yıl daha dünyayı rahatsız..
    8. Eldivanlı kadınlar kooperatifle..
    9. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte neden..
    10. 5 bin yıllık İbranice el yazması kitap..
    11. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa..
    12. Hilmi Güler: “Ordu sıra dışı bir şehir”
    13. Bilardonun en iyisi Türkiye’de belli..
    14. İnönü’de turnuva heyecanı başladı
    15. Almanya ve İtalya Akdeniz'deki göç..
    16. Fatih’te bir gece kulübü cinayeti..
    17. Başkan Pekmezci’den Aydıntepe ve..
    18. Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı
    19. İstanbul trafiğini rahatlatacak..
    20. Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü
    21. Kutlubey Kampüsü’nün enerjisi artık..
    22. İnkumu’nda temizlik çalışması
    23. Proje alanları sahada incelendi
    24. 98. Sokak’ta bakım çalışması
    25. Kapalıçarşı'da altın
    26. Döviz kurları
    27. Yangın, 20 yıllık emeğini 20 dakikada..
    28. Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe’nin tek..
    29. Hazineden 846,5 milyon liralık kira..
    30. CHP'den "güvenli bölge" açıklaması
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz