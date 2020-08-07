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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 09:08:05 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 541 gram uyuşturucu, 70 uyuşturucu hap, ruhsatsız 7 tabanca, 4 av tüfeği, bir hassas terazi, çalıntı 2 araç ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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