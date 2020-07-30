Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 17 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 21 gram uyuşturucu madde, 1 makineli tabanca, 8 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.