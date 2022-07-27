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Yerel Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu!

​Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 17:18:00 -
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte 18 ikamette operasyonların düzenlendiğini bildirdi.

41 ekip ve 168 personelin katılımı ile 18 ikamette yapılan aramada, 7 kilo 900 gram likit, metamfetamin (ateş-buz), 36 gram esrar, 33 gram metamfetamin (ateş-buz), 8 kök kenevir bitkisi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet hassas terazi, 57 adet fişeğin ele geçirildiği belirtilirken, yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (İLKHA)

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