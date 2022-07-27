Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu!
Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte 18 ikamette operasyonların düzenlendiğini bildirdi.
41 ekip ve 168 personelin katılımı ile 18 ikamette yapılan aramada, 7 kilo 900 gram likit, metamfetamin (ateş-buz), 36 gram esrar, 33 gram metamfetamin (ateş-buz), 8 kök kenevir bitkisi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet çalıntı motosiklet, 2 adet hassas terazi, 57 adet fişeğin ele geçirildiği belirtilirken, yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (İLKHA)