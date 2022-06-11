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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:50:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 1 araç ve 3 evde yaptıkları aramada, 2 kilo 350 gram esrar, 26 gram metamfetamin ve 31 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bir evdeki aramada ise ekmeğin içerisine uyuşturucu gizlenmesi dikkati çekti.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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