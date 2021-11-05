  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:50:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 3 kilo 420 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 300 gram esrar, 265 gram eroin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir
Gündem

Çağrı yapıp böyle uyardı: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir

İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı, mücadele ortağı Cemalettin Latiç, Sırpların yükselttiği gerilimin dozunun düşürülmemesi halinde 3. Dünya Sav..
Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı
Medya

Ahlaksız dizinin oyuncusu mide bulandırdı

FOX TV'nin ahlaksız dizisi Aşk Mantık İntikam'da oynayan Burcu Özberk, yaptığı açıklama ile "kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin d..
TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama
Siyaset

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu karşısında panikleyen terör sevici HDP'lilerden Gülistan Kılıç Koçyiğit, TSK'yı işgalcilikle suçladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay