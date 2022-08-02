Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gaziantep’te, kentin farklı semtlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilirken operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik kentin farklı semtlerinde, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlar kapsamında 3 ikamet ve 1 iş yerinde aramaların yapıldığı bilgisini verdi.
Operasyonda, bin 250 litre sıvı metamfetamin (ateş-buz), 898 gram metamfetamin (ateş-buz), 33 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi. (İLKHA)