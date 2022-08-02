  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

​Gaziantep’te uyuşturucu satıcılarına yönelik ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda, 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:07:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Gaziantep’te, kentin farklı semtlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 13 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilirken operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçların engellenmesine yönelik kentin farklı semtlerinde, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlar kapsamında 3 ikamet ve 1 iş yerinde aramaların yapıldığı bilgisini verdi.

Operasyonda, bin 250 litre sıvı metamfetamin (ateş-buz), 898 gram metamfetamin (ateş-buz), 33 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23