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Seçim 2019 Sayfası

Gaziantep'te ustalık dönemi resmen başladı

AK Parti’den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Fatma Şahin, mazbatasınıaldı. Yoğun bir kalabalıkla adliyeye gelen Şahin, zılgıtlar eşliğinde ustalık dönemine resmen başladı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
Gaziantep'te ustalık dönemi resmen başladı

31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda belediye başkanlıkları kesinleşen adaylar mazbatasını almaya başladı. Seçimlerde yüzde 54 oyla en yakın rakibine iki kat fark atarak kazanan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde Yükselen Gaziantep anlayışını hayata geçirmek için kollarını sıvadı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda mazbata teslim töreniyle mazbatasını alan Başkan Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şahin, halkın desteğiyle ikinci kez seçildiğini, kendisini destekleyen herkese şükranlarını sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, millete karşı kendisini mahcup etmeyen yüce Mevla’ya hamd ettiğini söyleyerek, “Gaziantep, üretilen hizmetin, hayata geçirilen projelerin arkasında dağ gibi durdu. Fitne, dedikodu ve karalama siyasetine prim vermeyen halkımız, hizmet belediyeciliğine, proje belediyeciliğine oy verdi. Yapacak çok işimiz var, yeni dönemde yapacağımız güçlü çalışmalar, bizleri bekliyor. Halkımız, 31 Mart’ta sayın başkanımı değil benim başkanımı seçti. Hemşehrilerim, projelerimize, kardeşliğimize, gönül belediyeciliğimize ‘durma yok yola devam’ dediğini bir kez daha tescilledi” dedi. Yeni dönemde birlikle birlikte gelecek nesillere daha yaşanır bir şehir inşa edeceklerini sözlerine ekleyen Şahin, Gaziantep İl Seçim Kurulu Başkanı Nesrin Aladağ’dan mazbatasını aldı. Bizler de, Yeni Akit Ailesi olarak Fatma Şahin Hanımefendiye hizmetlerinde başarılar diliyoruz.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:53
  1. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

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