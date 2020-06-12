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Aktüel

Gaziantep'te üst aramasında sahte dolar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:49:11 -
Gaziantep'te üst aramasında sahte dolar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te üst aramasında 89 adet sahte 100 dolarlık banknot bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, 89 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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