Gaziantep'te Türk dünyasının genç beyinleri bilim ve teknoloji için buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ev sahipliğinde, Türk Dünyası Çocuk Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, Kamil Ocak Spor Salonu’nda kapılarını açtı.

Bilimsel ve kültürel etkileşimi güçlendirmek, gençlerin yenilikçi projelerini uluslararası platformda tanıtmak ve Türk dünyası ülkeleri arasında bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden öğrenciler ile danışman öğretmenlerini Gaziantep’te bir araya getirdi.

BİNİ AŞKIN BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLEN PROJELER GAZİANTEP’TE SERGİLENİYOR

Üç gün sürecek şenlikte, binden fazla başvuru arasından seçilen öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmaları 142 stantta ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Gençlerin araştırma, geliştirme ve üretim becerilerini ortaya koyduğu organizasyonda proje sergilerinin yanı sıra bilim atölyeleri, söyleşiler, kültürel etkinlikler ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Gaziantep’teki okullardan öğrenci gruplarının da ziyaret edeceği şenlik, 28 Ekim’de düzenlenecek ödül töreni ve kapanış programıyla tamamlanacak.

ŞAHİN: “KÜÇÜK BUHARA DEDİĞİMİZ GAZİANTEP’İ SİZİNLE BİRLİKTE YENİDEN BUHARA YAPACAĞIZ”

Şenliğin açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk dünyasının köklü bilim ve medeniyet birikimine dikkat çekerek gençlerin bu mirası geleceğe taşıyacak en önemli güç olduğunu vurguladı.

Gençlere tarihsel sorumluluklarını hatırlatan Başkan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Siz kimsesiz değilsiniz, Orhun Yazıtları’ndaki Bilge Kağan ne diyor: ‘Gece uyumadım, gündüz oturmadım.’ Siz günümüzün Bilge Kağanlarısınız; gözümüzün nuru, başımızın tacısınız. Siz bizim İbn-i Haldunlarımız, Farabilerimiz, Ali Kuşçularımızsınız. Herhangi bir şehrin çocukları değilsiniz; şehitler diyarı, gaziler diyarı Gaziantep’in çocuklarısınız.”

Gaziantep’in Semerkant ve Buhara ile kardeş şehir olduğunu hatırlatan Şahin, Türk dünyasının ortak tarih, dil ve kültür bağlarının bilimsel çalışmalarla daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Küçük Buhara dediğimiz Gaziantep’i sizinle birlikte yeniden Buhara yapacağız. Dilde birlik, fikirde birlik, gönülde birlik çok önemlidir. Nasıl konuşuyorsak öyle düşünüyor, nasıl düşünüyorsak öyle hareket ediyoruz”

ŞAHİN’DEN GENÇLERE TEKNOLOJİ ÇAĞRISI: TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN OLACAĞIZ

Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında güçlü bir gelecek inşa edebilmesi için gençlerin kendi tarihini, medeniyetini ve değerlerini iyi tanıması gerektiğini ifade eden Başkan Fatma Şahin, teknolojik bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

Yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinin geliştirilmesinde üretici konumunda olmanın gerekliliğini vurgulayan Şahin, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Herkes birbirinden teknoloji geliştirmeyi öğrenecek. Bugün ChatGPT’yi biz kuramazsak, Big Data’yı oluşturamazsak pazar olmaya devam ederiz. Biz pazar olmayacağız, üreteceğiz; iri olacağız, diri olacağız ve birlikte teknoloji gençliği olarak tüm dünyaya yaptıklarımızı göstereceğiz.”

TUNA: “TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN UZANDIĞI HER NOKTA BİZİM GÖNÜL COĞRAFYAMIZDIR”

Türk Dünyası Çocuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Merkez Valisi Güngör Azim Tuna da şenliğin yalnızca bilimsel projelerin sergilendiği bir organizasyon olmadığını, farklı coğrafyalardan çocukların ortak değerler etrafında buluşmasına imkân sağladığını belirtti.

Türk dünyasının sınırlarının ortak tarih ve medeniyet bağlarıyla şekillendiğini ifade eden Tuna, “Sadece ata yurdu kabul ettiğimiz Türkistan coğrafyası değil. Bugün üç kıtada insanımızın olduğu, Türk-İslam medeniyetinin uzandığı her nokta bizim gönül coğrafyamızdır, Türk dünyasıdır.”

Şenliğin uluslararası katılımına dikkat çeken Tuna, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin bilim aracılığıyla tanışmasının ve kültürel bağlar kurmasının organizasyonun en önemli kazanımlarından biri olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün burada sadece Anadolu’nun köşelerinden projeler sergilenmiyor. Aynı zamanda Kazakistan’dan Filistin’e, Bosna Hersek’ten Çad ve Mısır’a kadar üç kıtadan, gönül coğrafyamızdan gelen çocuklarımızı ve öğretmenlerini bilimin ışığında buluşturuyoruz. Burada maksat ödül almak tabii ki olacak ama asıl amaç bu ortamı hazırlamak, bu birlikteliğe ve kaynaşmaya hep birlikte şahit olmaktır.”

VALİ YARDIMCISI ŞEN: “CIVIL CIVIL BİR ORTAMDA BULUNUYORUZ”

Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen ise bilim ve kültürün ortak paydasında gerçekleştirilen organizasyonun Türk dünyası arasındaki birlik ve beraberliğe katkı sunduğunu ifade etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin çalışmalarını kutlayan Şen, “Birlik ve beraberliğe, özellikle Türk dünyası olarak ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, böyle bir etkinliğin bilim odaklı olması çok büyük önem arz ediyor. Değerli öğrencilerimizin ve öğreticilerinin emeklerini şimdiden tebrik ediyor, hepinizi en derin saygılarımla selamlayarak hoş geldiniz diyorum.”

BÖYÜKATA: “BİZLER BU HAREKETİN İÇİNDE BULUNMAKTAN SON DERECE MEMNUNUZ”

Uluslararası Bilim ve Kültür Şenliği Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Böyükata, organizasyonun gençler için yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda önemli bir öğrenme ve deneyim paylaşımı ortamı olduğunu belirtti.

Proje değerlendirme sürecinin öğrenciler üzerinde baskı oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Böyükata, şunları söyledi:

“Bizler de bu hareketin içinde bulunmaktan son derece memnunuz. Jüri üyelerimiz sizlerin stantlarınızı ziyaret ederken bir sınav, bir yarış havasından ziyade bir okul havasında yaşanması için çaba gösteriyorlar. O yüzden burada geçireceğiniz birkaç günün sizin için yoğun bir okul dönemi olduğunu düşünmenizi isterim.”

“ŞENLİK BOYUNCA DOLU DOLU SUNUMLARIMIZ OLACAK”

Şenliğe katılmaya hak kazanan projelerin yoğun bir değerlendirme sürecinden geçtiğini belirten Böyükata, öğrencilerin seçilen projeler arasında yer almasının başlı başına önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.

Böyükata, “Sizler başvuru yapan 1000’den fazla müracaat içerisinde seçilip geldiniz. Zaten bu haliyle bile bir değer taşıyorsunuz. Başvuruların ancak yüzde 15’ine yakınını, hatta o kadarı bile değil, seçebildik. Dolu dolu sunumlarınız olacak. Hepinizin keyifle tadını çıkararak geçirdiği 3 gün olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

PROTOKOL ÜYELERİ GENÇLERİN PROJELERİNİ İNCELEDİ

Açılış konuşmalarının ardından 8. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nin kurdelesi kesildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, sergi alanındaki stantları ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı bilimsel ve teknolojik projeler hakkında bilgi aldı.

Farklı ülkelerden gençlerin bilimsel çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduğu açılış programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.