  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-26 09:18:50 -
Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Fıstıklıdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatlı'nın kullandığı 27 ZE 372 plakalı traktör, eğitimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altında kalan Tatlı, yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Tatlı'nın cenazesi, Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı