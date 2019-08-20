0553 313 94 23

Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:15
Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü

K.A idaresindeki tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzümmevkisinde Suriye uyrukluMuhammed Salim (32) yönetimindeki motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:15
  1. Gaziantep’in İslahiye ilçesi
  2. Suriye uyruklu
  3. İslahiye Devlet Hastanesi morgu
  4. 112 Acil Sağlık ekipleri
  5. İslahiye-Hassa kara yolu
  6. Altınüzüm mevkisi
  7. jandarma ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Durmuş’tan Şahinbey’in spor tesislerine tam not
    1. Başkan Durmuş’tan Şahinbey’in spor..
    2. Brezilya'da rehine krizi! Keskin..
    3. Samsun’da otomobil hırsızlığına 2..
    4. Kaymakam yangın alanlarını inceledi
    5. Brezilya’daki rehine krizi kanlı bitti
    6. Erdek’te trafik keşmekeşi
    7. Merih Demiral: "Juventus’un ilk Türk..
    8. Şanlıurfa’da zeytin temalı..
    9. Sezer Huysuz'dan Şimonoseki..
    10. Adıyaman Belediyesi teknolojiden..
    11. Polisten kaçan otomobilde uyuşturucu,..
    12. Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını..
    13. Borsada işlem gördü! İşte büyükbaş..
    14. Ford Trucks TIP Trailer Services ile..
    15. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten "AB'yle..
    16. Hazine 846,5 milyon TL tutarında kira..
    17. Rusya'dan "İdlib" değerlendirmesi
    18. Şenol Güneş, genç milli takım..
    19. Aras’la koordineli çalışıyoruz
    20. PFDK'den Galatasaray'a para cezası
    21. Köy korucusu öldürülmüş halde bulundu!
    22. Tekirdağ İl Hakem Kurulu belli oldu
    23. Obezite Merkezi’nde 1 ton kilo verdiler
    24. Günlerdir Akdeniz’de bekleyen..
    25. Bursalı fırıncıdan şok kampanya: Ekmek..
    26. Erdek’te ot yangını korkuttu
    27. Antalya’da feci kaza! 1’i ağır 5 yaralı
    28. Apartmandan 60 yarasa çıkardılar
    29. Çaldıran’da 3 bin 600 bağ ot yandı
    30. Fırsatçılardan bir skandal daha! Kasa..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz