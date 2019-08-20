Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.20 Ağustos 2019 Salı 16:15
K.A idaresindeki tır, İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzümmevkisinde Suriye uyrukluMuhammed Salim (32) yönetimindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Salim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
K.A ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.
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