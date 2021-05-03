Gaziantep’te tekli eğitime geçilmesi hedefleniyor

Gaziantep’te eğitim alanında her gün yeni bir yatırım programa alınırken bu yatırımlardan bir kısmı kamu eliyle bir kısmı da hayırseverlerin destekleri ile gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan ve hayırsever destekleri ile hayata geçirilen "100’üncü Yılda 100 Hayırsever" kampanyası ile kentin okul ihtiyacı gideriliyor.

Kampanya kapsamında Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde 100 okulun kente kazandırılması hedefleniyor. Kampanyaya yeni bir destek de Ateşsönmez ailesinden geldi.

Hayırsever Ateşsönmez ailesi, tarafından yapılacak nakdi bağış karşılığında Beykent Mahallesi’nde bulunan Yeşiltepe İlkokul ve Ortaokulu’na hayırsever Raif Ateşsönmez’in geçen sene vefat eden oğlu Mesut Ateşsönmez’in ismi verilecek.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep’in tekli eğitime geçmesi noktasında çok önemli bir yol kat edildiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı yatırımları ve hayırseverlerin destekleri ile tekli eğitime adım adım yaklaşıldığını belirten Gül, "Ateşsönmez ailesine teşekkür ediyor, merhum evlatlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Burada aslında çok güzel bir birliktelik var. Dede, oğul ve torun var. Ailemiz bir taraftan yaptığı hayırlar ile vefat eden aile bireylerinin adını yaşatırken aynı zamanda da sanayide çok güzel işlere imza atıyorlar. Gaziantep, tekli eğitime geçmeye hiç bu kadar yakın olmamıştı. Hem Milli Eğitim Bakanlığımızın yatırımları hem de bu 100 hayırseverimiz ile birlikte inşallah 2023’e kadar bu sorunumuz tamamen ortadan kalkacak. Buna destek veren hayırseverler başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Beykent Mahallesinin her geçen gün büyüyen gelişen bir mahalle olduğunu söyleyen Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı da böyle bir eğitim yatırımını Gaziantep’e kazandırdıkları için hayırsever aileye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Ateşsönmez ailesine eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederek eğitime verilen desteğin önemine dikkat çekti.

Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de "100’üncü Yılda 100 Hayırsever" kampanyasına vermiş oldukları destekler için hayırsever aileye teşekkür etti.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci ise komşusu olan Ateşsönmez ailesinin daveti üzerine bu anlamlı günde yanlarında olmak istediğini dile getirerek şehre kazandırdıkları kalıcı eser için aileye teşekkür etti.

Geçen sene vefat eden oğlu Mesut Ateşsönmez adına okulu yaptırdıklarını ifade eden hayırsever Raif Ateşsönmez ise, "17 Kasım 2020’de oğlumu kaybettim. Oğlumun adını yaşatmak için ona yakışır 32 derslikli bir okula talip oldum. Çok şükür o da bize nasip oldu. Allah memleketimize, milletimize hayırlara vesile kılsın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.