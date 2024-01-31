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Yerel Gaziantep'te şüpheli paket paniği! Ekipler alarma geçti
Yerel

Gaziantep'te şüpheli paket paniği! Ekipler alarma geçti

Yeniakit Publisher
2024-01-31 22:17:00 - 2024-01-31 22:23:31

Gaziantep’te bir parkın önüne bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Ekiplerin sevk edildiği bölgede güvenlik önlemi alınarak paket fünye ile patlatıldı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Masal Parkı'nın önündeki yolda şüpheli paket gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Paket fünye ile patlatıldı

Polis ekipleri, yoğun trafiğin olduğu park çevresini karşılıklı trafik akışına kapattı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri tarafından kontrollü patlama anonsu sonrası paket fünye ile patlatıldı. Patlatılan şüpheli paket boş çıktı.

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