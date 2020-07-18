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Yerel

Gaziantep’te şok baskın! 31 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:53:00 -
Gaziantep’te şok baskın! 31 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 136 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız silah ve bunlara ait fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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