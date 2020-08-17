  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:31:12 -
Gaziantep'te sofralık üzüm hasadı

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli meyve üretim merkezlerinden olan Gaziantep'teki İslahiye Ovası'nda bağcılık yapılan 50 bin dekar alanda sofralık üzüm hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Altınüzüm, Boğaziçi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 15 mahallede "Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal" ve "sultani" üzümlerinin hasadı yapılıyor.

Ovadaki 50 bin dekarlık alanda tarım işçileri tarafından toplanan yöreye özgü üzümler, ilçede soğuk hava depolarında paketlendikten sonra yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Toplanan üzümlerin yüzde 5'lik kısmı ise bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Geçen yıl 43 bin ton sofralık üzüm hasadının yapıldığı bölgede, bu sene rekoltenin 63 bin tona ulaşması bekleniyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Cemal Yıldırım, gazetecilere, ovada yöreye özgü üzümlerin olgunlaştığını belirterek, bu yıl rekoltenin en yüksek, kalitenin ise en iyisi olduğunu söyledi.

Üzüm üreticisi Murat Dursun ise geçen seneye göre daha fazla rekolte beklediklerini, 1,70 ila 2 lirasında satılan üzümün fiyatından ise memnun olmadıklarını ifade etti.

Dursun, hasat için işçilerin sabahın erken saatlerinde bağa geldiklerini, bu iş için günlük 50 lire yevmiye aldıklarını anlattı.

Niğde'den gelen tüccar Tekin Baş da İslahiye ilçesine yaklaşık 30 yıldır üzüm alımı yapmak için geldiğini, buradaki üzümün lezzetinin oldukça farklı olduğunu dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Altına yönelik sert eleştiriler getiren dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet, altın madenciliği şirketine rekor bir yatırım yaptı...
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı