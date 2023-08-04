Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Gaziantep'te tartışma yaşadığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Gaziantep'te tartışma yaşadığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre 17 yaşındaki A. G. tartışma yaşadığı şahsın silahlı saldırısına uğradı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı kanlar içerisinde kalan G. bölgeye çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan G. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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G.nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda İ.M. isimli şahıs gözaltına alındı.
İ.M. emniyetteki yasal işlemlerin ardından, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)