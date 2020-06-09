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Aktüel

Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:44:12 -
Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi öldü.

Merkez Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mezarlığı yakınlarındaki boş arazide, 4 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tabancayla ateş edilmesi sonucu Hüseyin Altuntaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelilerden M.S'yi gözaltına alınırken, firari diğer iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kavganın borç meselesi nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

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