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Yerel Gaziantep'te silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Yerel

Gaziantep'te silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasındaki silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 10:30:00 -
Gaziantep'te silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı

Merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı.

Kavgada tabancayla yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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