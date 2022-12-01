Gaziantep'te silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasındaki silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Merkez Şehitkamil ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı.
Kavgada tabancayla yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.