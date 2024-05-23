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Yerel Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü
Yerel

Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü

Yeniakit Publisher
2024-05-23 07:15:00 -
Gaziantep'te, refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü öldü

GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan minibüsten fırlayan sürücü Servet Aytekin, yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Büyükpınar Mahallesinde meydana geldi. Servet Aytekin yönetimindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü minibüsten fırlarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Servet Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Servet Aytekin'in cansız bedeni, savcı ve polislerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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