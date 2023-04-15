Gaziantep’te otomobili yağmalayan 2 şahıs için...
Gaziantep’te seyir halindeki aracı durdurarak araçta bulunan 148 bin lirayı yağma eden 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep’te seyir halindeki aracı durdurarak araçta bulunan 148 bin lirayı yağma eden 2 şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 14.04.2023 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şahinbey İlçemiz Osmanlı Mahallesinde 06.04.2023 tarihinde araçla seyir halinde bulunan İ.E. isimli vatandaşımızın yüzleri maskeli olan silahlı 2 şüpheli tarafından durdurularak araçta bulunan 148.000 ₺ paranın yağma edilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edilen İ.H.B. ve R.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklanmıştır.” denildi. (İLKHA)