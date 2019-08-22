Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Abdurrahman İzci'nin kullandığı otomobil, Araban-Besni kara yolunun7'nci kilometresindekiZiyaret Mahallesi çat boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücüyle eşi Habibe İzci ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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