Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.22 Ağustos 2019 Perşembe 13:35
Abdurrahman İzci'nin kullandığı otomobil, Araban-Besni kara yolunun7'nci kilometresindekiZiyaret Mahallesi çat boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücüyle eşi Habibe İzci ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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